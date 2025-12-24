FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 13:35 Uhr via LSE 0.19 Prozent tiefer bei 9’870.68 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.853 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent leichter bei 9’889.20 Punkten, nach 9’889.22 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 9’862.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9’893.15 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.270 Prozent nach unten. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 24.11.2025, einen Wert von 9’534.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’250.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’136.99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.50 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9’930.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Schroders (+ 1.80 Prozent auf 4.07 GBP), Pershing Square (+ 1.07 Prozent auf 49.02 GBP), Melrose Industries (+ 0.90 Prozent auf 5.86 GBP), Entain (+ 0.72 Prozent auf 7.51 GBP) und F&C Investment Trust (+ 0.65 Prozent auf 12.46 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-1.42 Prozent auf 32.00 GBP), RS Group (-1.03 Prozent auf 6.26 GBP), Rolls-Royce (-0.91 Prozent auf 11.50 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0.86 Prozent auf 1.61 GBP) und Admiral Group (-0.82 Prozent auf 31.54 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 18’904’728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 242.274 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.94 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

