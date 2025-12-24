Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.12.2025 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag billiger

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag billiger

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 136,46 GBP nach.

AstraZeneca
145.72 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 136,46 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,42 GBP ab. Bei 137,42 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'148 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.11.2025 bei 142,06 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,10 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Am 06.11.2025 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 GBP gegenüber 0,71 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11.27 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.43 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AstraZeneca.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,18 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

