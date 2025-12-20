Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’170 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Sandoz124359842Logitech2575132Swiss Re12688156
Top News
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Saxo Bank Schock-Prognose: Lösen KI-Pannen 2026 den grossen Börsencrash aus?
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Okta-CEO räumt mit KI-Irrtümern auf: Warum die NVIDIA-Aktie & Co. keine Gefahr sind
Bitcoin-Bullrun 2026: Krypto-Börse prognostiziert Kursziel von 170'000 Dollar
Suche...
eToro entdecken
KI-Chaos 20.12.2025 02:37:00

Saxo Bank Schock-Prognose: Lösen KI-Pannen 2026 den grossen Börsencrash aus?

Saxo Bank Schock-Prognose: Lösen KI-Pannen 2026 den grossen Börsencrash aus?

Saxo Bank warnt in ihren Outrageous Predictions 2026 vor den hypothetischen Risiken autonomer Systeme - ein provokatives Gedankenspiel über KI-Pannen.

• Saxo Banks gibt provokante Prognose für 2026 ab
• "Outrageous Predictions" gelten als Gedankenspiel
• Hypothetisches KI-Chaos im Blick

Die Saxo Bank hat erneut ihre "Outrageous Predictions" für 2026 veröffentlicht. Die Dänen präsentieren provokative Szenarien, die nicht als klassische Vorhersagen zu verstehen sind, sondern als gedankliche Stresstests für Märkte, Technologie und Politik. Eines der skurrilen Szenarien: Eine "dumme KI" könnte massive Markt- und Unternehmensrisiken auslösen - vom Börsencrash bis hin zu Milliarden-Aufräumarbeiten.

Hintergrund dieses Szenarios ist der aktuelle KI-Boom: Unternehmen investieren Milliarden in neue Modelle, Regierungen entwickeln nationale KI-Strategien, und an den Finanzmärkten gelten laut vielen Experten KI-getriebene Geschäftsmodelle als zentrale Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Die Euphorie rund um Automatisierung, Effizienzgewinne und Produktivitätssteigerungen überdeckt dabei jedoch zunehmend die Risiken komplexer, kaum kontrollierbarer Systeme.

KI-Pannen bringen Aktienmärkte ins Wanken

Wie Saxo Bank im Rahmen ihrer acht "Outrageous Predictions" berichtet, könnten "agentische KI"-Systeme bis 2026 nahezu alle Branchen durchdringen - von Finanzen über Logistik bis zu Produktionsstätten. Kleine Fehler könnten theoretisch grosse Auswirkungen haben: Fehlfunktionen in Algorithmen könnten Markt-Flash-Crashes auslösen, während KI-gesteuerte Buchhaltungsunregelmässigkeiten zu Rücktritten von Führungskräften führen könnten.

Auch humanoide und industrielle Roboter könnten (rein hypothetisch) durch fehlerhafte KI-Befehle Unfälle verursachen. Dahinter verbirgt sich die Botschaft, dass digitale Systeme nur so zuverlässig sind, wie die Menschen, die sie überwachen.

Cybersecurity und "KI-Hausmeister": Neue Investitionschance für Anleger?

Als Reaktion auf diese "Worst-Case"-Szenarien entstünde laut Saxo Bank ein neuer Berufszweig des "KI-Hausmeisters". Damit gemeint sind Experten, die fehlerhafte Systeme aufspüren, neutralisieren und neu aufbauen. Milliarden könnten in die Reparatur und Sicherung kritischer Software fliessen. Regierungen könnten Human-in-the-Loop-Kontrollen, Rückroll-Architekturen und Not-Aus-Schalter einführen.

Für Investoren würde das bedeuten: Die tatsächlichen Chancen liegen dann nicht in der vollautomatisierten KI, sondern bei Unternehmen, die Resilienz, Überwachung und menschliche Kontrolle bieten. Cybersecurity-, Audit- und Beratungsfirmen könnten davon profitieren, während hochautonome KI-Plattformen unter Bewertungsdruck geraten.

Gedankenspiel statt Prognose: Ein Weckruf für den Umgang mit KI

Gleichzeitig betont die Saxo Bank, dass es sich bei dieser möglichen Billionen-Dollar-Aufräumaktion nicht um eine konkrete Prognose handelt, sondern um ein bewusst zugespitztes Gedankenspiel. Gerade dadurch soll verdeutlicht werden, wie wichtig es ist, technologische Risiken frühzeitig ernst zu nehmen und KI-Systeme von Anfang an robust, kontrollierbar und widerstandsfähig zu gestalten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors

Bildquelle: Deemerwha studio / Shutterstock.com,conrado / Shutterstock.com,Den Rise / Shutterstock.com,Shutterstock / PeopleImages.com - Yuri A
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
19.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’687.65 19.90 SD4B8U
Short 13’977.62 13.68 S80BSU
Short 14’482.96 8.94 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’171.85 19.12.2025 17:30:54
Long 12’605.59 19.61 SRWBTU
Long 12’330.94 13.83 S9VBDU
Long 11’793.69 8.88 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bank of Japan normalisiert Geldpolitik: Leitzins auf höchstem Stand seit 30 Jahren
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick: Neuer HENSOLDT-Auftrag und Analystenlob für Rheinmetall
Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
UBS Aktie News: UBS tendiert am Freitagvormittag nordwärts
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray und Aurora uneins: Warum die US-Neuklassifizierung Anleger enttäuscht
US-Börsen schliessen in der Gewinnzone -- SMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Rieter-Aktie tiefrot: Übernahme von Barmag offiziell genehmigt

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 51/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:39 Weitere US-Sanktionen gegen Maduros Familie in Venezuela
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter
22:19 Aktien New York Schluss: Erholung hält an - großer Verfall mit Rekordvolumen
22:04 ROUNDUP: Frankreich scheitert mit Antrag auf Shein-Blockade - Berufung geplant
22:01 ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
22:01 ROUNDUP: Bund bestellt 200 Schützenpanzer und 84 Radhaubitzen
21:36 Merz zu Ukraine-Kredit: 'Diese Lösung ist sogar besser'
23:21 Aktien von Roche und Novartis: Einigung mit US-Regierung erzielt
20:51 Rubio über Ukraine-Gespräche: Noch einen langen Weg vor uns
20:48 Devisen: Euro im US-Handel zurück auf Vortagesniveau