AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Astrazeneca nach Studiendaten mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Phase-III-Resultate von Wainua zur Behandlung bestimmter Herzkrankheiten hätten die Ziele verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstagmorgen. Die Marktteilnehmer dürften den bisherigen risikoadjustierten Höchstumsatz in dieser Anwendung nun großteils aus ihren Bewertungsmodellen herausnehmen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
160.00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
150.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
128.70 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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