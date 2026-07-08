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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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09.07.2026 14:17:22

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18900 Pence belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele verfehlt hätten, komme unerwartet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings hätten die Konsensschätzungen für den Wainua-Spitzenumsatz insgesamt vorab schon niedrig gelegen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 07:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
189.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
152.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
129.96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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