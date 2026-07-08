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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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09.07.2026 11:49:50

AstraZeneca Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16370 Pence auf "Buy" belassen. Das Herzmittel Wainua habe in einer Kombinationstherapie massiv enttäuscht, schrieb Rajan Sharma am Donnerstagmorgen nach der CARDIO-TTRansform-Studie. Der Erfolg im alleinigen Einsatz werde für eine Zulassung nicht ausreichen, denn es gebe schon ausreichend Alternativen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
163.70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
129.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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