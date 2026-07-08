AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16370 Pence auf "Buy" belassen. Das Herzmittel Wainua habe in einer Kombinationstherapie massiv enttäuscht, schrieb Rajan Sharma am Donnerstagmorgen nach der CARDIO-TTRansform-Studie. Der Erfolg im alleinigen Einsatz werde für eine Zulassung nicht ausreichen, denn es gebe schon ausreichend Alternativen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
163.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
129.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Rajan Sharma
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KGV*:
-
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