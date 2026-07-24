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27.07.2026 09:57:18

Assicurazioni Generali Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali nach Angaben zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung die Präzision und Detailgenauigkeit der Ausführungen hervor. Derweil dürfte der italienische Versicherer auf seinem Investorentag Mitte November eine Bestandsaufnahme der Fortschritte mit Blick auf den aktuellen Dreijahresstrategieplan liefern./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.27 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.79%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
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09:57 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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