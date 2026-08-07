Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Farooq Hanif in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Experte hob das starke Wachstum beim Neugeschäft im Lebensversicherungsbereich sowie die anhaltend positive Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherungssparte hervor./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.85%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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