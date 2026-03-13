Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’837 0.0%  SPI 17’910 0.1%  Dow 46’558 -0.3%  DAX 23’491 0.2%  Euro 0.9041 0.1%  EStoxx50 5’727 0.2%  Gold 5’000 -0.4%  Bitcoin 58’097 1.1%  Dollar 0.7901 -0.1%  Öl 106.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Daimler Truck-Aktie unter Druck: Aktienrückkaufprogramm startet Montag
Goldpreis: Kampf um Marke von 5'000 Dollar
Julius Bär-Aktie: CEO Bollinger erhält Totalentschädigung in zweistelliger Millionenhöhe - Wahlvorschlag für den Verwaltungsrat
TotalEnergies-Aktie stabil: Produktion in Katar und Irak ausgesetzt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
eToro entdecken

Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

33.93
EUR
-0.23
EUR
-0.67 %
09:26:01
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.03.2026 08:16:47

Assicurazioni Generali Neutral

Assicurazioni Generali
33.93 EUR -0.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,30 auf 36,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz des italienischen Versicherers an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
36.90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33.41 € 		Abst. Kursziel*:
10.45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.75%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse