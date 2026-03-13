Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
33.93EUR
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-0.67 %
09:26:01
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16.03.2026 08:16:47
Assicurazioni Generali Neutral
Assicurazioni Generali
33.93 EUR -0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,30 auf 36,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz des italienischen Versicherers an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.41 €
|
Abst. Kursziel*:
10.45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.75%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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