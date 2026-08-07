Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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07.08.2026 13:11:00
Generali verdient operatives mehr als erhofft - Aktie steigt
Der italienische Versicherer Generali hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in allen Segmenten operativ mehr als erwartet verdient.
Assicurazioni GeneraliDer operative Gewinn von Generali sei um knapp 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Allianz-Konkurrent () am Donnerstagabend in Triest mit. Damit beschleunigte sich das Ergebniswachstum im Vergleich zum ersten Quartal und fiel zudem etwas höher aus, als Analysten erwartet hatten. Im ersten Halbjahr zog das operative Ergebnis um elf Prozent auf etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro an. Die Prämieneinnahmen kletterten um sechs Prozent auf 53,4 Milliarden Euro an. Konzernchef Philippe Donne bekräftigte zudem das mittelfristige Gewinnziel. Zudem startet der Versicherer den Rückkauf eigener Anteile für bis zu 500 Millionen Euro.
44.83 EUR -0.27%
An der EURONEXT in Mailand zeigt sich die Generali-Aktie zeitweise 0,45 Prozent höher bei 67,10 Euro.
TRIEST (awp international)
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Bildquelle: miqu77 / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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