Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
38.63EUR
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21.05.2026
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21.05.2026 19:24:00
Assicurazioni Generali Verkaufen
Assicurazioni Generali
38.63 EUR 2.99%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali nach Zahlen von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen nach dem soliden ersten Quartal des Versicherers etwas erhöht, bleibe aber angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung bei seinem Anlagevotum, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
38.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
38.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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