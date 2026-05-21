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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali nach Zahlen von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen nach dem soliden ersten Quartal des Versicherers etwas erhöht, bleibe aber angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung bei seinem Anlagevotum, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.