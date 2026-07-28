Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Halbjahreszahlen des Versicherers habe er sein Finanzmodell aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Anhebung seiner Prognose für das bereinigte Nettoergebnis 2026, jedoch zu sinkenden Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.67 €
|
Abst. Kursziel*:
0.76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.45%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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