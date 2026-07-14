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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.07.2026 12:55:59

ASML NV Outperform

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals habe die Erwartungen und Ziele klar getoppt, schrieb David Dai am Mittwoch nach Zahlen und Rücksprache mit den Niederländern. Die Margen seien ebenfalls sehr solide gewesen. Den Ausblick auf das dritte Quartal hält der Experte für stark. Der Mittelpunkt der erneut aufgestockten Umsatzzielspanne für 2026 liege um 12 Prozent über dem Konsens. Dai hob im Zusammenhang mit den aufgestockten Kapazitätsplänen für 2027 und 2028 die immer bessere Berechenbarkeit des Geschäfts hervor. Die Akzeptanz für die neue HNA-Generation in der EUV-Lithografie steige./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Outperform
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Bernstein Research 		Kursziel:
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David Dai 		KGV*:
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