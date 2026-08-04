Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’463 0.6%  SPI 20’340 0.7%  Dow 54’204 1.9%  DAX 26’202 0.8%  Euro 0.9331 0.1%  EStoxx50 6’487 0.9%  Gold 4’084 0.8%  Bitcoin 52’014 1.2%  Dollar 0.8092 -0.1%  Öl 79.4 -5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Basler wird erneut optimistischer - deutliche Zuwächse im ersten Halbjahr: Aktie zieht an
Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sommerkorrektur im S&P 500? Diese Aktien rücken in den Fokus
Rohstoffkurse am Abend
Alphabet-Aktie nach dem Zahlenwerk im Bewertungscheck
Suche...
ETF Sparplan

AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.71
CHF
0.09
CHF
0.79 %
17:29:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 19:46:41

AIR France-KLM Sector Perform

AIR France-KLM
11.71 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen der Fluggesellschaft. Er erwähnte dabei, dass es zuletzt im März und Mai noch Kürzungen gegeben habe. Die Bewertung der Aktien sei moderat, aber nicht ungewöhnlich./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
12.60 € 		Abst. Kursziel*:
-4.72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
12.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.31%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AIR France-KLM

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:46 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen