AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen der Fluggesellschaft. Er erwähnte dabei, dass es zuletzt im März und Mai noch Kürzungen gegeben habe. Die Bewertung der Aktien sei moderat, aber nicht ungewöhnlich./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.31%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
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Analysen zu AIR France-KLM
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|Bernstein Research
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|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19:46
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11.71
|0.79%
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|20:35
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