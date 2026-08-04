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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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04.08.2026 20:35:46

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Akash Tewari äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine ersten Gedanken zum Ergebnis des zweiten Quartals. Hinsichtlich des Umsatzes und der Verlusthöhe je Aktie habe der Mainzer Pharmakonzern die Erwartungen verfehlt. Das langfristige Kurspotenzial bleibe von der Strategie mit innovativen Krebs-Behandlungsansätzen abhängig. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gefällt ihm die Aussicht auf drei entscheidende Studiendaten./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 138.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 91.98 		Abst. Kursziel*:
50.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 91.35 		Abst. Kursziel aktuell:
51.08%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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19:47 BioNTech Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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