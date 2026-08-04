BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Akash Tewari äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine ersten Gedanken zum Ergebnis des zweiten Quartals. Hinsichtlich des Umsatzes und der Verlusthöhe je Aktie habe der Mainzer Pharmakonzern die Erwartungen verfehlt. Das langfristige Kurspotenzial bleibe von der Strategie mit innovativen Krebs-Behandlungsansätzen abhängig. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gefällt ihm die Aussicht auf drei entscheidende Studiendaten./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 138.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 91.98
|
Abst. Kursziel*:
50.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 91.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.08%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
|
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|BioNTech-Aktie & Co.: Warum Unternehmen ihre Aktien im Ausland platzieren (finanzen.ch)
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|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:47
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|Bernstein Research
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|12.05.26
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|13.04.26
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|73.77
|-2.96%
Aktuelle Aktienanalysen
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Jefferies & Company Inc.
BioNTech Buy
|19:47
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Bernstein Research
BioNTech Market-Perform
|19:46
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AIR France-KLM Sector Perform
|19:46
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