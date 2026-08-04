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04.08.2026 15:58:16
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
Der Euro STOXX 50 befindet sich aktuell im Aufwind.
Am Dienstag klettert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.87 Prozent auf 6’482.39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.433 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.300 Prozent auf 6’445.79 Punkte an der Kurstafel, nach 6’426.50 Punkten am Vortag.
Bei 6’490.34 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’445.79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6’412.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’763.61 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’242.32 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.80 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’490.34 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4.29 Prozent auf 64.11 EUR), Siemens Energy (+ 3.24 Prozent auf 152.32 EUR), Bayer (+ 3.10 Prozent auf 48.58 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 1’207.00 EUR) und Airbus SE (+ 2.50 Prozent auf 213.20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-1.70 Prozent auf 162.00 EUR), Eni (-1.51 Prozent auf 23.19 EUR), BASF (-1.23 Prozent auf 50.43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.11 Prozent auf 515.20 EUR) und Deutsche Börse (-0.64 Prozent auf 265.30 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’948’743 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 552.766 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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