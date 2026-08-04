BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften die Anleger hinsichtlich der Stärke des mexikanischen Geschäfts beruhigen, schrieb Miruna Chirea in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Heimatland Spanien laufe es für die Großbank planmäßig, während die Risiken in der Türkei weitgehend eingepreist seien. Mit der Normalisierung der Inflation in diesem Land werde eine Erholung der Gewinne erwartet./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.63 €
|
Abst. Kursziel*:
11.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.17%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei BBVA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
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30.07.26
|BBVA-Aktie stärker: Bank krempelt Vorstand um - neuer Finanzchef steht fest (Dow Jones)
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30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (AWP)
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29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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28.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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21.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: BBVA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19:46
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
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|19:46
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:46
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|23.00
|0.04%
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