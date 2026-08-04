BBVA 23.00 CHF 0.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften die Anleger hinsichtlich der Stärke des mexikanischen Geschäfts beruhigen, schrieb Miruna Chirea in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Heimatland Spanien laufe es für die Großbank planmäßig, während die Risiken in der Türkei weitgehend eingepreist seien. Mit der Normalisierung der Inflation in diesem Land werde eine Erholung der Gewinne erwartet./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.