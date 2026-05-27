Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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28.05.2026 12:34:51
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown
2.35 CHF -0.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier attestierte dem Immobilienunternehmen am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht ein stabiles Mietwachstum bei konstanten Leerständen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2.45 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.67%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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