Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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28.07.2026 18:25:00
Ausblick: Redcare Pharmacy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Redcare Pharmacy zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.
Redcare Pharmacy wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,270 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 19,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 845,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 709,2 Millionen EUR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,464 EUR je Aktie, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,41 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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