Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen des Online-Händlers von 333 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Investitionsschätzungen für 2027 und die Folgejahre angesichts steigender Komponentenpreise und einer wachsenden Nachfrage./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 230.66
|
Abst. Kursziel*:
32.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 231.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.82%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
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27.07.26
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24.07.26
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|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Amazon Buy
|UBS AG
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|Amazon Buy
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|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS AG
|21.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|188.32
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