Amazon 188.32 CHF -1.91% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen des Online-Händlers von 333 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Investitionsschätzungen für 2027 und die Folgejahre angesichts steigender Komponentenpreise und einer wachsenden Nachfrage./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.