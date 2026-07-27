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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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27.07.2026 10:19:05

Aroundtown SA: Release of a capital market information

Aroundtown
2.00 CHF 1.42%
Kaufen Verkaufen

Aroundtown SA (N/A)
Aroundtown SA: Release of a capital market information

27-Jul-2026 / 10:19 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 26 Interim Announcement

In the period from 20 July 2026 up to and including 24 July 2026, Aroundtown SA bought back a total of 0 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.

The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:

Date Aggregate
volume		 Average
Purchase Price
in €		 Trading
venue
20.07.2026 0 0  XETA
21.07.2026 0 0  XETA
22.07.2026 0 0  XETA
23.07.2026 0 0  XETA
24.07.2026 0 0  XETA
Totals 0 0  

The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).

The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.

Berlin, 27 July 2026

Aroundtown SA
Board of Directors


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: LU1673108939, LU1673108939, XS1634523754, XS1752984440, XS2017788592, XS2027946610, XS2287744721, XS1586386739, XS1639847760, XS1700429308, XS1753814141, XS1761721262, XS1815135352, XS1879567144, XS1877353786, XS1901137106, XS1905592546, CH0460054437, XS1964701822, XS1966277748, XS1980255779, XS1999746370, XS2023873149, XS1843435501, XS2273810510, XS2421195848, XS2799493825 , XS2812484728, XS2812484215, XS2860457071 , XS3070545234 , XS3196024296 , XS3205709309 , CH1477661297 , XS3250457010, XS3255373964, XS3285553361, CH1526684712, AU3CB0330991, AU3CB0330983
Category Code: MSCL
TIDM: N/A
LEI Code: 529900H4DWG3KWMBMQ39
Sequence No.: 437559
EQS News ID: 2371920

 
End of Announcement EQS News Service

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’896.11 19.88 SNBHTU
Short 15’212.55 13.80 S4B3QU
Short 15’784.74 8.80 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’385.58 27.07.2026 10:22:33
Long 13’744.83 19.74 S1BOXU
Long 13’436.99 13.80 SGBWIU
Long 12’861.92 8.88 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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