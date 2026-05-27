Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.36CHF
0.05CHF
1.99 %
09:37:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.05.2026 08:26:04
Aroundtown SA Hold
Aroundtown
2.35 CHF -0.55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen und stützten den Jahresausblick des Gewerbeimmobilienspezialisten, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Finanzprofil sei im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil geblieben./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.56 €
|
Abst. Kursziel*:
56.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.04%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|20.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|20.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2.33
|0.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ferrari Buy
|08:59
|
Barclays Capital
Pfizer Underweight
|08:50
|
RBC Capital Markets
Formycon Outperform
|08:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|08:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|08:10
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy
|08:07
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Buy