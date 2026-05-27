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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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28.05.2026 08:26:04

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen und stützten den Jahresausblick des Gewerbeimmobilienspezialisten, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Finanzprofil sei im Vergleich zum Jahresende 2025 stabil geblieben./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2.56 € 		Abst. Kursziel*:
56.13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.04%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
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08:26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Aroundtown Buy Warburg Research
20.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
05.05.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.04.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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