EssilorLuxottica 156.85 CHF 1.43% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Umsatzwachstum liege trotz eines Übernahme-Impulses unter den Erwartungen, schrieb Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn des Brillen- und Luxusgüterkonzerns habe aber dank der Bruttomarge die Prognosen übertroffen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.