Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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28.07.2026 10:49:00
Ausblick: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Das prognostizieren Experten für die Airbus SE-Bilanz.
Airbus SE lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,00 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 115,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Airbus SE 0,930 EUR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 26,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,30 Milliarden EUR gegenüber 16,07 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,32 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,61 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 80,49 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 73,42 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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