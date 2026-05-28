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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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28.05.2026 10:55:03

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
2.34 CHF -1.23%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,8 Euro auf "Hold" belassen. Den Quartalsbericht des Gewerbeimmobilien-Spezialisten betrachte er insgesamt als neutral, schrieb Thomas Rothaeusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Fokus liege weiterhin auf einer Verbesserung der Portfolioqualität durch Immobilienverkäufe./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2.80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2.53 € 		Abst. Kursziel*:
10.58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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10:55 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Aroundtown Buy Warburg Research
20.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
05.05.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
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