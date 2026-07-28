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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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28.07.2026 20:36:31

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Eine im zweiten Quartal leicht verfehlte Umsatzerwartung werde durch über den Erwartungen liegenden Gewinn im ersten Halbjahr ausgeglichen, sofern dieser um einen US-Zollerstattungsvorteil bereinigt werde, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs aktuell:
170.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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