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Experten im Fokus 28.07.2026 10:37:00

Ausblick: Nordex legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Nordex legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordex öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Nordex
34.93 CHF -2.09%
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Nordex wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nordex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,429 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordex in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,87 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,92 EUR, gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 8,78 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,55 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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