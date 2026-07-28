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Analysten vor Bilanz 28.07.2026 18:18:00

Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UBS öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

UBS
42.33 CHF -1.23%
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UBS öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,902 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 CHF je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 13,40 Milliarden USD betragen, verglichen mit 16,18 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,04 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,86 Milliarden USD, gegenüber 65,56 Milliarden CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4073 19.03.2027 156216243
Long 12.3169 19.03.2027 156216245
Long 58.8472 18.09.2026 151634905
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1059.25 18.09.2026 148620518
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2759 11.76 156945240
Long 10.8205 7.05 157230112
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4197 12.67 157230308
Short 12.1057 5.62 156945038
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Long 6 -15.70 57946586
Long 10 -8.96 147182344
Long 12 -44.94 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 16’031.36 8.79 SPBRSU
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Long 13’956.85 19.76 S7BGFU
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