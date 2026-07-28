UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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28.07.2026 18:18:00
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
UBS öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.
UBS öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,902 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 CHF je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 13,40 Milliarden USD betragen, verglichen mit 16,18 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,04 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,86 Milliarden USD, gegenüber 65,56 Milliarden CHF im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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