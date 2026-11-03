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03.11.2026 12:38:08

arGEN-X Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Anhebung seiner Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2031 von bis zu 10 Prozent. Argenx biete mittelfristig ein attraktives Wachstumsprofil./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
950.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
783.60 € 		Abst. Kursziel*:
21.24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
782.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.42%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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28.10.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
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26.10.26 arGEN-X Buy UBS AG
23.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
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