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arGEN-X Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Anhebung seiner Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2031 von bis zu 10 Prozent. Argenx biete mittelfristig ein attraktives Wachstumsprofil./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
950.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
783.60 €
|
Abst. Kursziel*:
21.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
782.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.42%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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