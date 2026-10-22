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arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Emmanuel Papadakis schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, das dritte Quartal des Pharmakonzerns habe die nach dem jüngsten Kursanstieg eingepreiste Erwartung erfüllt, dass die Zahlen etwas über den Erwartungen ausfallen. Es gebe aber Wermutstropfen rund um das Medikament Vyvgart, die nicht seinem Szenario entsprochen hätten./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
850.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
784.00 €
|
Abst. Kursziel*:
8.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
786.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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