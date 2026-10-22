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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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23.10.2026 14:49:37

arGEN-X Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Emmanuel Papadakis schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, das dritte Quartal des Pharmakonzerns habe die nach dem jüngsten Kursanstieg eingepreiste Erwartung erfüllt, dass die Zahlen etwas über den Erwartungen ausfallen. Es gebe aber Wermutstropfen rund um das Medikament Vyvgart, die nicht seinem Szenario entsprochen hätten./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
850.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
784.00 € 		Abst. Kursziel*:
8.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
786.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.11%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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22.10.26 arGEN-X Buy UBS AG
16.10.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
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