|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative arGEN-X-Anlage?
|
09.11.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13.57 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.692 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 815.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60’117.91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5’911.79 Prozent erhöht.
Insgesamt war arGEN-X zuletzt 51.30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.