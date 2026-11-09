EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13.57 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.692 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 815.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60’117.91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5’911.79 Prozent erhöht.

Insgesamt war arGEN-X zuletzt 51.30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch