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28.10.2026 06:57:14

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar auf "Buy" belassen. In hoher Dosis habe FB102 in der Zöliakie-Studie den primären Endpunkt erreicht, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Phase-II-Daten. In beiden Dosierungen habe es zudem eine merkliche Lymphozyten-Reaktion (IEL) gegeben. FB102 könne sich mit TEV-408 von Teva messen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
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06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
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23.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
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