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arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar auf "Buy" belassen. In hoher Dosis habe FB102 in der Zöliakie-Studie den primären Endpunkt erreicht, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Phase-II-Daten. In beiden Dosierungen habe es zudem eine merkliche Lymphozyten-Reaktion (IEL) gegeben. FB102 könne sich mit TEV-408 von Teva messen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
782.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
787.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
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