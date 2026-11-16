EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 779.80 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.824 arGEN-X-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’264.43 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 13.11.2026 auf 878.40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.64 Prozent.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch