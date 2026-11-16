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|Lohnender arGEN-X-Einstieg?
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16.11.2026 10:02:16
EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen arGEN-X-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das arGEN-X-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 779.80 EUR. Bei einem arGEN-X-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.824 arGEN-X-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’264.43 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 13.11.2026 auf 878.40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.64 Prozent.
Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55.24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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