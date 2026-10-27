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arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx nach dem kürzlich vorgelegten Quartalsbericht von 955 auf 914 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund des Wettbewerbsvorteils im Bereich Immunologie böten die hervorragenden Umsatzperspektiven des Biotech-Unternehmens nicht nur Flexibilität für hohe Investitionen, sondern bärgen auch Gewinnpotenzial, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
914.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
780.20 €
|
Abst. Kursziel*:
17.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
778.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.45%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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