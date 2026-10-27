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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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27.10.2026 10:51:09

arGEN-X Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx nach dem kürzlich vorgelegten Quartalsbericht von 955 auf 914 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund des Wettbewerbsvorteils im Bereich Immunologie böten die hervorragenden Umsatzperspektiven des Biotech-Unternehmens nicht nur Flexibilität für hohe Investitionen, sondern bärgen auch Gewinnpotenzial, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
914.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
780.20 € 		Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
778.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.45%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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