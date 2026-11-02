EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem arGEN-X-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 272.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.366 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 807.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295.79 EUR wert. Mit einer Performance von +195.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich jüngst auf 50.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch