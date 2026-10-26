|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|arGEN-X-Investmentbeispiel
|
26.10.2026 10:02:25
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das arGEN-X-Papier an diesem Tag bei 439.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22.732 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 782.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’781.31 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 77.81 Prozent.
Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 49.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.