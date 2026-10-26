EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das arGEN-X-Papier an diesem Tag bei 439.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22.732 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 782.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’781.31 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 77.81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 49.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch