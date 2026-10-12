FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx vor Quartalszahlenvon 925 auf 850 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis prognostizierte in einem Branchenausblick am Montag eine solide, aber unauffällige Saison der Quartalsbilanzen. Mit Blick auf die jeweiligen Produktpaletten der Pharmakonzerne habe es zuletzt gemischte Nachrichten gegeben. Bei Argenx hatte in der vergangenen Woche eine Phase-III-Studie zu einem Medikamentenkandidaten gefloppt./rob/bek/mid;