Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’854 0.5%  SPI 19’630 0.5%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’208 0.5%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 6’212 0.6%  Gold 4’188 -0.2%  Bitcoin 69’819 0.6%  Dollar 0.8316 0.1%  Öl 104.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
TRATON-Aktie mit Plus: US-Geschäft treibt den Absatz an - Nutzfahrzeuggeschäft gewinnt an Fahrt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU
RWE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
EvoNext-Aktie hebt ab: Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant
Suche...
ETF Sparplan

arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

743.00 EUR
9.00 EUR
1.23 %
09:19:25
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 08:38:23

arGEN-X Hold

arGEN-X
743.00 EUR 1.23%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx vor Quartalszahlenvon 925 auf 850 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis prognostizierte in einem Branchenausblick am Montag eine solide, aber unauffällige Saison der Quartalsbilanzen. Mit Blick auf die jeweiligen Produktpaletten der Pharmakonzerne habe es zuletzt gemischte Nachrichten gegeben. Bei Argenx hatte in der vergangenen Woche eine Phase-III-Studie zu einem Medikamentenkandidaten gefloppt./rob/bek/mid;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
850.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
742.20 € 		Abst. Kursziel*:
14.52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
743.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.40%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?