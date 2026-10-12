arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx vor Quartalszahlenvon 925 auf 850 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis prognostizierte in einem Branchenausblick am Montag eine solide, aber unauffällige Saison der Quartalsbilanzen. Mit Blick auf die jeweiligen Produktpaletten der Pharmakonzerne habe es zuletzt gemischte Nachrichten gegeben. Bei Argenx hatte in der vergangenen Woche eine Phase-III-Studie zu einem Medikamentenkandidaten gefloppt./rob/bek/mid;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
850.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
742.20 €
|
Abst. Kursziel*:
14.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
743.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.40%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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