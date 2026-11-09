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09.11.2026 10:01:45

arGEN-X Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme des bisherigen Forschungspartners Unnatural Products mache strategisch Sinn für den Antikörperspezialisten, schrieb Richard Vosser am Montag. Er stärke gerade die Entwicklung im Bereich oraler Therapien./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
950.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
852.40 € 		Abst. Kursziel*:
11.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
850.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.69%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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