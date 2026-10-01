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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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13:44:31
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09.10.2026 12:46:44

arGEN-X Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 925 Euro belassen. Der Stopp einer weit vorangeschrittenen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms dürfte bei den Anlegern schwerer wiegen als eine erfolgreiche Studie zu einem möglichen Medikament gegen Zöliakie, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
925.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
732.60 € 		Abst. Kursziel*:
26.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
733.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.12%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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08:16 arGEN-X Outperform Bernstein Research
08.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
25.09.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
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