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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 925 Euro belassen. Der Stopp einer weit vorangeschrittenen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms dürfte bei den Anlegern schwerer wiegen als eine erfolgreiche Studie zu einem möglichen Medikament gegen Zöliakie, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.