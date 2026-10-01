arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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arGEN-X Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 925 Euro belassen. Der Stopp einer weit vorangeschrittenen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms dürfte bei den Anlegern schwerer wiegen als eine erfolgreiche Studie zu einem möglichen Medikament gegen Zöliakie, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Hold
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
925.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
732.60 €
|
Abst. Kursziel*:
26.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
733.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.12%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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