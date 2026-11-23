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23.11.2026 10:02:22
EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 461.30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.217 arGEN-X-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184.87 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 20.11.2026 auf 852.80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84.87 Prozent zugenommen.
arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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