Heute vor 3 Jahren wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 461.30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.217 arGEN-X-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184.87 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 20.11.2026 auf 852.80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84.87 Prozent zugenommen.

arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch