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09.10.2026 14:08:17

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 929 auf 861 Euro je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein Rückschlag in der bekanntermaßen schwierig zu behandelnden Indikation Sjögren Syndrom sei nicht gänzlich unerwartet gekommen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer Studie am Freitag. Angesichts zunehmender Konkurrenz in der Stammindikation Myasthenia Gravis habe der Investorenfokus allerdings auf einer Ausweitung der Indikationen für den Blockbuster Vyvgart gelegen, weshalb der Rückschlag mit einem kräftigen Kursabschlag quittiert worden sei./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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