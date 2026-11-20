Heute vor 10 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ArcelorMittal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19.72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ArcelorMittal-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.072 ArcelorMittal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 54.84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278.15 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 178.15 Prozent gesteigert.

Am Markt war ArcelorMittal jüngst 41.49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch