NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/he;