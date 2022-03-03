Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 -1.0%  SPI 20’167 -0.8%  Dow 52’951 0.1%  DAX 25’818 0.2%  Euro 0.9212 0.2%  EStoxx50 6’398 -0.2%  Gold 4’161 -0.4%  Bitcoin 51’264 0.4%  Dollar 0.8055 0.3%  Öl 72.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Microsoft-Aktie: Neuer Steuerbericht zeigt milliardenschwere Irland-Struktur
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie vor Indexaufnahme gesucht: Welche Bedeutung hat der NASDAQ 100-Einstieg wirklich?
Aktien von Meta, Amazon & Co. im Fokus: Erholung der Hyperscaler nach Chip-Ausverkauf?
Suche...
Plus500 Depot

ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.07.2026 19:07:30

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
52.45 CHF -2.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.98 € 		Abst. Kursziel*:
14.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.96%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittal

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?