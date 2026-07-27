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Schweizer Jahrbuch ETF & ETP 27.07.2026 16:30:00

Der Unterschied liegt im Design

Der Unterschied liegt im Design

L&G wurde 1836 in London gegründet, und blickt auf eine lange Tradition in der Entwicklung von Investmentstrategien, Risikomanagement sowie in der Szenarioanalyse zurück.

L&G zählt zu den führenden globalen Investoren und verwaltet ein Vermögen von über EUR 1'301 Milliarden*. Zu unseren Kunden zählen institutionelle Investoren, Pensionskassen und private Investoren.

L&G ist der siebtgrösste Indexmanager weltweit** und verfügt über Fachkompetenz in den Bereichen Aktien, Obligationen und alternative Anlagen. Die L&G ETFs bieten Zugang zu intelligenten Anlagekonzepten in einem transparenten Vehikel.

Ansprechpartner Patrick Lutz, Head Wholesale Schweiz & Liechtenstein
Firma L&G
Adresse Büro Zürich: L&G, Bleicherweg 10, 8002 Zürich
Telefon +41 79 921 51 37
E-Mail patrick.lutz@lgim.com
Website https://am.landg.com/en-ch/adviser-wealth/
Produkte 65 ETFs, die an 6 Börsen gelistet sind***

*Quelle: L&G global AUM zum 30. Juni 2025. Ausgenommen sind von verbundenen Unternehmen (Pemberton, NTR, BTR) verwaltete Vermögenswerte. **Quelle: Daten von L&G und Broadridge zum 30. Juni 2025. ***Stand 30. Juni 2025 (falls verfügbar)

Wesentliche Risiken: Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Daher erhalten Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wichtige Informationen: Die in diesem Dokument wiedergegebenen Meinungen sind die von Legal & General Investment Management Limited und/oder damit verbundenen Unternehmen («Legal & General», «wir») zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und wir fordern nicht zu Handlungen auf Grundlage dieses Dokuments auf. Die bereitgestellten Informationen behandeln allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder politische Themen und/oder Branchen- oder Sektortrends. Sie stellen keine research- oder anlagebezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Es handelt sich dabei nicht um ein Angebot oder eine Empfehlung oder eine Werbung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, und es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Keine Partei hat ein Klagerecht gegen Legal & General in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Wir gehen davon aus, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffend sind. Jedoch kann nicht zugesichert werden, dass dieses Dokument in Anbetracht von Informationen, die nach seiner Veröffentlichung verfügbar werden, vollständig oder korrekt ist. Wir sind nicht verpflichtet, die Informationen in diesem Dokument zu aktualisieren oder zu ändern. Soweit dieses Dokument Informationen von Dritten enthält, kann die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen nicht garantiert werden, und wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung in Bezug auf solche Informationen. Quelle: Interne Daten von L&G zum 31. Dezember 2024. Das ausgewiesene verwaltete Vermögen umfasst die von L&G in Grossbritannien, L&G - Asset Management, America in den USA und Hongkong (nur 2018-2019) sowie Singapur ab Juli 2023 verwalteten Vermögenswerte. Nicht enthalten sind die von verbundenen Unternehmen (Pemberton, NTR, BTR) verwalteten Vermögenswerte. Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Es darf nicht an Personen weitergegeben werden, die in einem Land ansässig sind, in dem eine solche Bereitstellung gegen lokal geltende Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. © 2025 Legal & General Investment Management Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, No. 119272. Registered in England and Wales No. 02091894 with registered office at One Coleman Street, London, EC2R 5AA.

Nur für professionelle Kunden und qualifizierte Anleger. Risikokapital.


Bildquelle: finanzen.ch

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur
Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer
Silber zwischen Industriemetall und Investment
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Uran als Energiequelle für Rechenzentren
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