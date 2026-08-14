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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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Rentable ArcelorMittal-Anlage? 14.08.2026 10:02:28

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ArcelorMittal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

ArcelorMittal
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Heute vor 3 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die ArcelorMittal-Aktie an diesem Tag bei 24.72 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investierten, hätten nun 40.453 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 2’575.24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63.66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 157.52 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 48.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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