ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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07.08.2026 10:02:29
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen ArcelorMittal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27.94 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, befänden sich nun 3.579 ArcelorMittal-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 228.56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63.86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128.56 Prozent.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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