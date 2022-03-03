Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 0.1%  SPI 20’194 0.1%  Dow 53’056 0.3%  DAX 25’770.7 -0.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’389 -0.1%  Gold 4’127 -0.9%  Bitcoin 50’895 -1.3%  Dollar 1 0.2%  Öl 73.1200 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.07.2026 08:41:08

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
52.67 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 57 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte sich zum ersten Jahresviertel verbessert haben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er nahm geringfügige Anpassungen an seinem Bewertungsmodell für den Stahlkonzern vor und liegt in puncto Ebitda sowie Liquidität über den durchschnittlichen Markterwartungen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.04 € 		Abst. Kursziel*:
6.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.94%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse