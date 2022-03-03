FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 57 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte sich zum ersten Jahresviertel verbessert haben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er nahm geringfügige Anpassungen an seinem Bewertungsmodell für den Stahlkonzern vor und liegt in puncto Ebitda sowie Liquidität über den durchschnittlichen Markterwartungen./rob/edh/ag;