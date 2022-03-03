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30.07.2026 13:37:11
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
53.35 CHF -0.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Geschäfte des Stahlherstellers in Europa gewännen an Dynamik, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Insgesamt seien die kurzfristigen Aussichten positiv./rob/la/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.54 €
|
Abst. Kursziel*:
11.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.69%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
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