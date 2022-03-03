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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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30.07.2026 13:37:11

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
53.35 CHF -0.74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Geschäfte des Stahlherstellers in Europa gewännen an Dynamik, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Insgesamt seien die kurzfristigen Aussichten positiv./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.69%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
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13:37 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
08.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
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