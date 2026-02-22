Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

17.72
CHF
-0.62
CHF
-3.36 %
17:30:02
SWX
27.02.2026 18:36:17

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
18.13 CHF -3.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Jahreszahlen von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer ermutigenden Telefonkonferenz, die es im Nachgang der Resultate gegeben habe. Er attestierte dem Essenlieferdienst eine weiterhin starke Geschäftsdynamik, betonte aber, mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen seien derzeit der wichtigste Kurstreiber./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20.01 € 		Abst. Kursziel*:
69.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72.94%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse