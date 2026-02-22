Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Jahreszahlen von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer ermutigenden Telefonkonferenz, die es im Nachgang der Resultate gegeben habe. Er attestierte dem Essenlieferdienst eine weiterhin starke Geschäftsdynamik, betonte aber, mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen seien derzeit der wichtigste Kurstreiber./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Delivery Hero
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
20.01 €
Abst. Kursziel*:
69.92%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
19.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
72.94%
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
17:58
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
12:06