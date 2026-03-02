Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Portfolio: Auf diese Aktien setzt die Bank in Q4 2025
David Einhorn baut um: Die Top-10-Positionen von Greenlight Capital in Q4 2025
Palantir-Aktie im Visier: Big-Short-Legende Michael Burry verschärft Kritik
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit
Suche...
Plus500 Depot
Blick ins Depot 02.03.2026 03:33:11

David Einhorn baut um: Die Top-10-Positionen von Greenlight Capital in Q4 2025

David Einhorn baut um: Die Top-10-Positionen von Greenlight Capital in Q4 2025

Im vierten Quartal 2025 hat es in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einige Anpassungen gegeben. Das sind seine zehn grössten Beteiligungen.

Im vierten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,85 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit einem Kapital von über 100 Millionen US-Dollar muss auch Greenlight Capital seine Beteiligungen regelmässig bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn grössten Positionen im Portfolio zum 31. Dezember 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.

Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Portfolio im Blick - Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
    In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
    Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025

    Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images,Greenlight Capital
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

    Wir schauen gemeinsam auf:
    Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
    Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
    ️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
    Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
    ⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
    Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
    Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
    KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

    Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    27.02.26 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
    27.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
    26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
    26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
    26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
    26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
    24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
    Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
    Short 15’374.27 8.92 STVB4U
    SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
    Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
    Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
    Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
    Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
    Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
    Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
    Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
    Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
    EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
    Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
    Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

    Top-Rankings

    Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Februar 2026
    Welcher Rohstoff macht das Rennen?
    Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
    Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen im Februar 2026
    Welche Kryptowährung macht das Rennen?
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    01:04 WOCHENAUSBLICK: Dax-Rekord nach Nahost-Eskalation erst mal kein Thema mehr
    01:04 ROUNDUP: Israels Armee meldet Angriff aus dem Libanon
    00:55 US-Militär setzt gegen Iran Tarnkappenbomber vom Typ B-2 ein
    00:53 Kleinere vierstellige Zahl an EU-Bürgern ist noch im Iran
    00:52 Emirate: 152 iranische Raketen und gut 500 Drohnen abgewehrt
    00:52 Israels Armee meldet Angriff aus dem Libanon
    00:51 Golfstaaten betonen nach Irans Angriffen Recht auf Selbstverteidigung
    00:50 Goldpreis legt kräftig zu und klettert Richtung 5.400 US-Dollar
    00:38 Ölpreise ziehen wegen Nahost-Eskalation kräftig an
    00:19 ROUNDUP: Deutschland behält sich 'militärische Defensivmaßnahmen' vor